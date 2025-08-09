গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকা থেকে বিলম্বে ছাড়বে ট্রেন

গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকা থেকে বিলম্বে ছাড়বে ট্রেন
রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি বগি গাজীপুরের জয়দেবপুর রেল জংশনে লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-রাজশাহী-খুলনা রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। এজন্য কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিছু ট্রেন বিলম্বে ছাড়বে বলে জানিয়েছে স্টেশন কর্তৃপক্ষ।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন বিলম্বে ট্রেন ছাড়ার বিষয়টি জানিয়েছেন।
জাগো নিউজকে তিনি বলেন, জয়দেবপুরে ট্রেন লাইন চ্যুত্তির কারণে ঢাকা থেকে কিছু ট্রেন বিলম্বে ছাড়বে। বিশেষ করে পদ্মা এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ও লালমনিরহাট এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো বিলম্বে ছাড়বে। ঢাকা থেকে রিলিফ ট্রেন পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম শেষে দ্রুতই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।
এর আগে শনিবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে জয়দেবপুর রেল জংশনের উত্তর পাশে স্টেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে এই লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে। আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি লাইনচ্যুতি হওয়ার ফলে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শহরের রাজবাড়ি সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এনএস/এমআইএইচএস