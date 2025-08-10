  2. জাতীয়

কমলাপুর ছেড়েছে উদ্ধারকারী ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৯ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি বগি জয়দেবপুর রেল জংশনে লাইনচ্যুত হয়/ছবি: জাগো নিউজ

রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি বগি জয়দেবপুর রেল জংশনে লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ঘটনায় উদ্ধারকারী রিলিফ ট্রেন রাত ১১টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ১০ নম্বর লাইন থেকে ছেড়ে গেছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ১১টা ১৫ মিনিটে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার মো. সাজেদুল ইসলাম তথ্যটি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাত ১১টায় রিলিফ ট্রেন কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে গেছে। ট্রেনটি রাত ১২টার দিকে জয়দেবপুর পৌঁছাবে। ট্রেন ছাড়তে একটু দেরি হয়েছে। কারণ রিলিফ ট্রেন ছাড়লে অন্য ট্রেনগুলো ছাড়তে দেরি হতো।

তিনি আরও জানান, পদ্মা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়া বগি রেখে বাকি বগিগুলো নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। এখন উদ্ধারকারী ট্রেন পৌঁছে লাইনচ্যুত বগিকে উদ্ধার করবে।

এদিকে জয়দেবপুরে ট্রেন লাইনচ্যুতির ঘটনায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্টেশনে থাকা যাত্রীরা।

এর আগে শনিবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে জয়দেবপুর রেল জংশনের উত্তর পাশে স্টেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে এই লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে। আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি লাইনচ্যুতি হওয়ার ফলে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শহরের রাজবাড়ি সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

