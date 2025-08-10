  2. জাতীয়

কাজে ব্যস্ত মা, বালতির পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো শিশুর

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০২ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর চকবাজারের একটি বাসায় বাথরুমের বালতির পানিতে ডুবে আয়ান নামে ১৮ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

শিশু আয়ানের বাবা স্বপন মিয়া বলেন, রাতে আমার স্ত্রী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। এই ফাঁকে আয়ান বাথরুমের বালতির পানিতে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অচেতন অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। লালবাগ চান্দিঘাট নন্দন কুমার দত্ত রোডের ওই বাসায় ভাড়া থাকতেন তারা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এসএনআর/এমএস

