রাজউকের ১৬ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষার নির্দেশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ- রাজউক

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) গত ১৬ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৬ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব (প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর/ বরাদ্দ ইত্যাদিসহ) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের নিরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের অ্যালোকেশন অব ফাংশনস, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের চার্টার অব ডিউটিস এবং গত ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। সেই মোতাবেক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নিরীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে নিরীক্ষার আগে গঠিত নিরীক্ষা টিমের সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি) মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ অবহিত রাখতে হবে। তিন মাসের মধ্যে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা শেষে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে দাখিল করবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

