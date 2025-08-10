  2. জাতীয়

মাইলস্টোন ট্রাজেডি

বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র পেলেন আরও ২ জন

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
মাইলস্টোন স্কুলে বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ আরও ২ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে

উত্তরা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ আরও দুজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) ইনস্টিটিউটের (ভারপ্রাপ্ত) পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রোববার জাতীয় বার্নে মাইলস্টোনের বিমান দুর্ঘটনায় দগ্ধ শিক্ষার্থী নুরী জান্নাত (ইউশা) ও শিক্ষিকা সুমাইয়ার রহমান লরিনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নুরী জান্নাতের শরীরের ১০ শতাংশ দগ্ধ ছিল এবং শিক্ষিকা সুমাইয়া রহমান লরিনের ১৮ শতাংশ দগ্ধ ছিল। গত ২২ জুলাই থেকে তারা এখানে ভর্তি ছিলেন।

মো. নাসির উদ্দিন বলেন, এখন পর্যন্ত মোট ১৪ জন দগ্ধকে আমরা ছাড়পত্র দিয়েছি। তবে এখনো হাসপাতালে ২৪ জন ভর্তি। যার মধ্যে একজনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা রয়েছে। এছাড়া আমাদের এখানে চিকিৎসাধীন ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি নুরী জান্নাত ইউশা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানা এলাকায়। শিক্ষিকা সুমাইয়ার রহমান লরিন ওই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা ছিলেন। তার বাসা উত্তরার দক্ষিণ খান এলাকায়।

