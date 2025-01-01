  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৭ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
শাহরুখের মতো যেভাবে ডন হয়ে উঠছেন রণবীর
ডন হিসেবে দেখা যাবে রণবীর সিংকে

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর সিং শুরু করেছেন তার পরবর্তী বড় প্রজেক্টের জন্য কঠোর অ্যাকশন প্রশিক্ষণ। ফারহান আক্তারের পরিচালনায় তৈরি হতে যাওয়া ছবিটি ‘ডন ৩’ শুটিং শিগগিরই শুরু হবে।

সূত্র জানিয়েছে, ছবিটির শুটিং লেট জানুয়ারি থেকে শুরু হতে পারে। আন্তর্জাতিক অংশের শুটিং হবে জেদ্দায়। রণবীর সিংকে এই ছবিতে আগে শাহরুখ খানের করা ডনের ভূমিকায় দেখা যাবে। রণবীর বর্তমানে বিভিন্ন অ্যাকশন দৃশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করছেন। ডন হয়ে ওঠতে করছেন কঠোর পরিশ্রম।

কৃতি স্যানন ছবিতে নায়িকা হিসেবে রণবীরের বিপরীতে থাকবেন এবং অ্যাকশন দৃশ্যে অংশ নেবেন।

ত্রের খবর, অ্যান্টাগনিস্টের চরিত্রে বিক্রান্ত ম্যাসির জায়গায় আরজুন দাসকে নেওয়ার কথা ছিল। তবে বর্তমানে বিক্রান্তের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

ছবিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে শাহরুখ খান ও প্রিয়ঙ্কা চোপড়া জোনাসেরও উপস্থিতি হতে পারে। যা ২০১১ সালের ‘ডন ২’র পর তাদের প্রথম যৌথ চিত্রনাট্য হবে। এছাড়া ফারহান আক্তারের সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন ও জীনাত আমানের আলোচনাও চলছে বিশেষ উপস্থিতির জন্য।

রণবীরের অ্যাকশন ট্রেনিং এবং ছবির প্রস্তুতি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে।

 

