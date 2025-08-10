  2. জাতীয়

শফিকুল আলমের প্রশ্ন

কয়জন প্রেস সেক্রেটারি ৫০ বছরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
কয়জন প্রেস সেক্রেটারি ৫০ বছরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

গত ৫০ বছরে কয়জন প্রেস সেক্রেটারি প্রেস কনফারেন্স করেছেন?-এমন প্রশ্ন তুলে নিজ দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আসন্ন মালয়েশিয়া সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পাল্টা এমন প্রশ্ন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১১ থেকে ১৩ আগস্ট মালয়েশিয়া সফর করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এ সময় একজন সাংবাদিক জানতে চান, সাধারণত সরকারের প্রধানের বিদেশ সফর নিয়ে প্রেস ব্রিফিং আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে এবারের মালয়েশিয়া সফরের ব্রিফ কেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে আয়োজন করা হয়েছে?

জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ‘পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের মতো প্রেস ব্রিফ করে। আমরা করছি বলে তারা করছে না-এমন নয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র সচিবও প্রেস ব্রিফ করছেন।’

শফিকুল আলম বলেন, ‘গত ৫০ বছরে কয়জন প্রেস সেক্রেটারি প্রেস কনফারেন্স করেছেন? দেখেছেন কখনো কোনো প্রেস সেক্রেটারি প্রেস কনফারেন্স করেছেন? আমরা নতুনভাবে একটি যোগাযোগ পদ্ধতি চালু করেছি। প্রতিদিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একের পর এক খবর দিচ্ছি। আগে যারা ছিলেন, তাদের কী কখনো প্রেস কনফারেন্স করতে দেখেছেন?’

তিনি বলেন, সফরটি যেহেতু প্রধান উপদেষ্টার ইস্যু, তাই প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকেই আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি বৃহস্পতিবার প্রেস কনফারেন্স করছে। তাদের আমরা বলিনি যে, আপনারা করবেন না। অনেক সময় একসঙ্গে করলে ভালো হয়, তবে কোনো ধরনের নির্দেশনা নেই যে, তারা করতে পারবেন না।'

এক পর্যায়ে ওই সাংবাদিককে উদ্দেশ করে বলেন শফিকুল আলম বলেন, ‘আপনি কত বছর সাংবাদিকতা করছেন? ১৫-২০ বছর?’

জবাবে সাংবাদিক বলেন, ‘২৪ বছর।’

এরপর তিনি বলেন, ‘আপনি ২৪ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছেন, এই সময়ে কোনো প্রেস সেক্রেটারি বা ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারিকে প্রেস কনফারেন্স করতে দেখেছেন? একদিনও হয়নি তো। আমরা করছি কারণ এটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত নিয়ম। বিশ্বব্যাপী এটাই নর্ম (প্রথা)।

মালয়েশিয়ায় ৫ জুন জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ততার অভিযোগে আটক পাঁচ বাংলাদেশির ঘটনা এবং সম্প্রতি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে জঙ্গিবাদের উত্থান নিয়ে যে উদ্বেগ জানানো হয়েছে-দুটি কি পরস্পর সম্পর্কিত কিনা এমন প্রশ্নে শফিকুল আলম বলেন, ‘আমার মনে হয় না এ দুটি বিষয় সম্পৃক্ত।’

জেপিআই/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।