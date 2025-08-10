দুর্যোগ উপদেষ্টা
চীনের সহায়তায় ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা হবে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়ের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এনইওসি) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম (বীর প্রতীক)।
রোববার (১০ আগস্ট) সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক ই আজম বলেন, চীন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শিগগিরই এর কার্যক্রম শুরু হবে। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চীন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
এসময় উপদেষ্টা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণসামগ্রী সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে আরও দুটি আঞ্চলিক ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এনইওসি) কাম গুদামঘর নির্মাণের বিষয়ে চীন সরকারের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।
সাক্ষাৎকারে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চীন বাংলাদেশের দুর্যোগ-ত্রাণ ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে প্রস্তুত।
উপদেষ্টা ফারুক ই আজম চীনের এই সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চীনকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন।
বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও চীন দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
