নারীর ক্ষমতায়ন ও সুযোগ সম্প্রসারণে অঙ্গীকারবদ্ধ সরকার
নারীর ক্ষমতায়ন ও সুযোগ সম্প্রসারণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল (ডিআই), ইউকেএইডের অর্থায়নে বি-স্পেস প্রকল্পের আওতায় ‘ইলেকশন ক্যাম্পেইন ফান্ডিং (উইমেন কেনডিডেটস) অর্ডিন্যান্স’ বিষয়ে পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
উপদেষ্টা নারী প্রার্থীদের জন্য সরকারি তহবিলবিষয়ক ঐতিহাসিক পলিসি ডায়ালগের খসড়া অর্ডিন্যান্সকে স্বাগত জানান এবং সংলাপে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামতের প্রশংসা করেন।
শারমীন এস মুরশিদ বলেন, এ সংলাপ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার সংস্কারে সব রাজনৈতিক দলের একসঙ্গে এগিয়ে আসার অঙ্গীকার।
সংলাপে প্রস্তাবিত ইলেকশন ক্যাম্পেইন ফান্ডিং (ওম্যান ক্যান্ডিডেটস) অর্ডিন্যান্স বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে নারী প্রার্থীদের জন্য লিঙ্গ সংবেদনশীল সরকারি তহবিল কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহজ আবেদন প্রক্রিয়া এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থারও প্রস্তাব করা হয়।
ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের মুখ্য পরিচালক ড. মো. আব্দুল আলীম খসড়া অর্ডিন্যান্স উপস্থাপনা এবং এর প্রত্যাশিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা সবাই একমত পোষণ করেন যে, এ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
রাজনৈতিক নেতারা উপস্থাপনাটি সমর্থন জানিয়ে এর বিষয়বস্তু পরিমার্জন ও পাশের পর দ্রুত বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। নির্বাচন কমিশনও নিশ্চিত করেন যে এটি গৃহীত হলে তা বাস্তবায়নের জন্য তারা কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।
অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের নেতারা, নির্বাচন কমিশন, নারী সংস্কার কমিশনের সদস্য, জুলাই কন্যা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
