ফটিকছড়ি

পুলিশ পরিচয়ে অপহরণ, খোঁজ মেলেনি কিশোর সাজুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
অপহৃত সাজু কুমার ত্রিপুরা/ইএ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে পুলিশ পরিচয়ে সাজু কুমার ত্রিপুরা (১৭) নামে এক কিশোরকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার বেশি পার হলেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় ভূজপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগীর পরিবার।

গত শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের রাঙ্গাপানি নলুয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অপহৃত সাজু ওই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার ত্রিপুরার ছেলে। তিনি স্থানীয়ভাবে মুদি দোকান পরিচালনা করতেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, শনিবার রাতে খাবার খেয়ে সাজু ও তার বড় ভাই রাজু ত্রিপুরা দোকানে ঘুমাতে যান। রাত সাড়ে ১০টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় তিনজন লোক পুলিশ পরিচয়ে দোকান খোলার অনুরোধ করেন। দোকান খোলার পর তারা পান ও সিগারেট কেনেন। এরপর পুলিশের পোশাক পরা একজন সাজুকে ডেকে নিকটবর্তী এক আসামির বাড়ি দেখাতে বলেন। একপর্যায়ে জোরপূর্বক তাকে সাদা রঙের একটি প্রাইভেটকারে তুলে নিয়ে যান।

অপহৃতের বাবা দিলীপ কুমার ত্রিপুরা বলেন, শনিবার গভীর রাতে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসে। অপর পাশ থেকে বলা হয়, আমার ছেলে ভালো আছে। এরপর থেকে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমি শুধু আমার ছেলেকে সুস্থভাবে ফিরে পেতে চাই।

ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

