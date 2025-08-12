যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ভিসায় সাক্ষাৎকার বাধ্যতামূলক হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ভিসায় সাক্ষাৎকার বাধ্যতামূলক হচ্ছে
আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নন ইমিগ্রান্ট ভিসার আবেদন প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন আসছে। এবার থেকে অধিকাংশ আবেদনকারীকে সরাসরি দূতাবাস বা কনস্যুলেটে গিয়ে কনস্যুলার কর্মকর্তার সামনে সাক্ষাৎকার দিতে হবে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ফেসবুক পেজে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এ বিষয়ক একটি নোটিশ শেয়ার করে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ৩১ জুলাই এই বিজ্ঞপ্তি দেয় দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যারা ভিসা নবায়ন করছেন কিংবা ১৪ বছরের নিচের শিশু ও ৭৯ বছরের ঊর্ধ্বে যারা আগেও ইন্টারভিউ ছাড় পেতেন, তারা সবাই এবার এই নিয়মের আওতায় পড়বেন।
তবে কিছু বিশেষ ক্যাটাগরির আবেদনকারী এই নিয়ম থেকে বাদ পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে এ-১, এ-২, সি-৩ (কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কর্মচারীরা বাদ), জি-১ থেকে জি-৪, ন্যাটো-১ থেকে ন্যাটো-৬, এবং টেক্রো ই-১ ক্যাটাগরির ভিসাধারীরা।
পাশাপাশি কূটনৈতিক ও সরকারি ভিসার আবেদনকারী এবং পূর্ণ মেয়াদের বি-১, বি-২ বা বি১/বি২ ভিসা নবায়নকারীরাও অন্তর্ভুক্ত। মেক্সিকান নাগরিক যারা বর্ডার ক্রসিং কার্ড/ফয়েল নবায়ন করছেন, তারা একই শর্তে ছাড় পাবেন, নবায়ন হতে হবে আগের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১২ মাসের মধ্যে এবং আগের ভিসা পাওয়ার সময় বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, এই ছাড় পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই নিজের দেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেটে আবেদন করতে হবে, আগে কখনো ভিসা প্রত্যাখ্যাত হয়নি (অথবা প্রত্যাখ্যান মওকুফ হয়েছে) এবং কোনো অযোগ্যতা থাকতে পারবে না।
পররাষ্ট্র দপ্তরের এই নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, কনস্যুলার কর্মকর্তারা প্রয়োজনবোধে যে কোনো আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার নিতে পারবেন। তাই ভিসার বিস্তারিত নিয়মাবলী ও আবেদন প্রক্রিয়া জানার জন্য দূতাবাস ও কনস্যুলেটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নিয়মিত দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
এই নতুন নিয়ম ২০২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির পুরোনো সাক্ষাৎকার ছাড় নীতিমালা বাতিল করবে।
জেপিআই/ইএ/জেআইএম