মালয়েশিয়ানদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি জানান, অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে ব্যবসাবান্ধব করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে অনুষ্ঠিত এক ব্যবসা ফোরামে বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অতীতে বাংলাদেশে ব্যবসা আমার ধারণা মতো এগোয়নি। তবে নতুন বাংলাদেশে অনেক কিছুই গড়ে উঠছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যবসার সম্ভাবনা।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সর্বোচ্চভাবে ব্যবসাবান্ধব হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি পরিবর্তিত বাংলাদেশে অসীম সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছি।
প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে তার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানান।
বাংলাদেশ তরুণদের দেশ, সৃজনশীল মানুষের দেশ, উল্লেখ করে তিনি বিনিয়োগকারীদের বহু দেশে ছড়িয়ে থাকা তরুণ বাংলাদেশি প্রবাসীদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।
প্রবাসী তরুণ বাংলাদেশিদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের সবসময়ই বাংলাদেশের জন্য কিছু করার তীব্র ইচ্ছা রয়েছে।
বিআইডিএ ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন কর্মসূচির শুরুতে একটি উপস্থাপনা বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ও অন্তর্বর্তী সরকারের শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণের প্রচেষ্টা তুলে ধরেন।
সেলুলার অপারেটর রবি-র মূল শেয়ারহোল্ডার এবং আজিয়াটা গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিবেক সোদ-ও অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা দেন। তিনি বাংলাদেশে আজিয়াটার ২৮ বছরের প্রবৃদ্ধি ও অংশীদারত্বের সফলতা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে পেট্রোলিয়াম ন্যাশনাল বেরহাদ (পেট্রোনাস)-এর প্রেসিডেন্ট ও গ্রুপ সিইও তেংকু মুহাম্মদ তৌফিক; সার্বভৌম সম্পদ তহবিল খাজানাহ ন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল ফয়সাল ওয়ান জাহির; পাম তেলের শীর্ষ কোম্পানি সিম ডার্বি প্ল্যানটেশন্স, কুয়ালালামপুর কেপং বেরহাদ (কেএলকে), আইওআই কর্পোরেশন ও ফেলদা গ্লোবাল ভেঞ্চারস (এফজিভি)-এর শীর্ষ কর্মকর্তারা; প্রোটন হোল্ডিংস বেরহাদের চেয়ারম্যান সৈয়দ ফয়সাল আলবার এবং টপ গ্লোভ কর্পোরেশনের নির্বাহী চেয়ারম্যান লিম উই চাই উপস্থিত ছিলেন।
ব্যবসায়িক সমাবেশের আগে মঙ্গলবার পুত্রাজায়ায় মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআইএম) এবং বাংলাদেশের ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়।
এমইউ/এমআইএইচএস/জেআইএম