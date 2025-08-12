সড়কের অবস্থান ছাড়লেন ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীরা

সড়কের অবস্থান ছাড়লেন ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীরা
সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসের কর্মীরা। বকেয়া বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ১২টা থেকে তারা রাজধানীর শ্যামলীতে রিংরোড অবরোধ করে রেখেছিলেন।দেড় ঘণ্টা পর বেলা দেড়টা নাগাদ আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন।এতে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে আদাবর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো.আব্দুল মালেক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, আন্দোলনকাড়ীরা দেড়টার পর সড়ক ছেড়ে দিয়েছে। এখন যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক আছে।
এর আগে দুপুর ১২টার পর সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। তখন আদাবর থানার এ পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল ওষুধ কোম্পানির কর্মীরা দুপুর ১২টার পর শ্যামলীর সড়ক অবরোধ করেন।
