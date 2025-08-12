  2. জাতীয়

ডিএমপির পাঁচ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পদায়ন

প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ডিএমপির পাঁচ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পদায়ন

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) দুজন উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) এবং তিনজন সহকারী পুলিশ কমিশনারকে (এসি) নতুন পদে পদায়ন করা হয়েছে। ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত পৃথক আদেশে এই পদায়ন করা হয়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

পদায়নকৃত ডিসিদের মধ্যে আ ফ ম আনোয়ার হোসেন খানকে সিটি-রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ও মোহাম্মদ মোর্শেদ আলমকে সিটি-ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে এসিদের মধ্যে শিরিন আক্তারকে পিআর অ্যান্ড এইচআরডি বিভাগে, জান্নাতুল ফেরদৌসকে গোয়েন্দা-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগে ও মনোয়ারা আকতার রিফাতকে উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।

