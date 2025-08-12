শাহবাগে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ উদ্ধার

শাহবাগে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর শাহবাগের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৪৫) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) স্বপন জানান, খবর পেয়ে ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।
তিনি আরও জানান, আশপাশের লোকজনের কাছে জানতে পেরেছি ওই নারী ভবঘুরে ছিলেন। তার নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডির ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস