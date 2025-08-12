  2. জাতীয়

রাজধানীতে চাপাতি ধরে সাংবাদিকের মোবাইল-মানিব্যাগ ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীতে চাপাতি ধরে সাংবাদিকের মোবাইল-মানিব্যাগ ছিনতাই
ফাইল ছবি

রাজধানীর আদাবর এলাকা থেকে চাপাতি ধরে কাউসার আলী নামের এক গণমাধ্যমকর্মীর মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার (১২আগস্ট) ভোর ৬টা ৪ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন নয়া দিগন্ত পত্রিকার ভুক্তভোগী সাংবাদিক কাউসার।

কাউসার বলেন, আমি রাজশাহী থেকে এসেছি। রাজশাহী থেকে ট্রেনে কমলাপুর এসে নামি। পরে কমলাপুর থেকে একটা সিএনজি নিয়ে আদাবর শেখেরটেকের তিন নম্বর রোডে চাচার বাসায় যাচ্ছিলাম। ভোর ৬টা ৪ মিনিটে আমি আমার চাচার বাসার গেটে এসে সিএনজি থেকে নামি।

সিএনজি থেকে নেমে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দরজা নক করেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার পেছনে দুজন রিকশা থেকে নেমে আমার মুখ চেপে সামনে চাপাতি ধরে। তারা ছিল ৪ জন। একজন রিকশায় বসেছিল। আরেকজন চালক আর বাকি দুইজন আমাকে ধরেছে।

আরও পড়ুন

তিনি বলেন, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে বলে যা আছে সব দে, নাহলে কোপ দিয়ে দেবো। আমি ফোন দিতে চাইছিলাম না। পরে জোর করে ছিনিয়ে নিলো। পকেটে মানিব্যাগ ছিল। আমি যখন মানিব্যাগ দেবো না বলেছি তখনই আমাকে কোপ দিতে গেছে। পরে জোর করে সব নিয়ে গেছে।

এ ঘটনায় আদাবর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও জানান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কর্মকর্তা এএসআই (নিরস্ত্র) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, চাপাতি ধরে সাংবাদিকের মোবাইল-মানিব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ভোরবেলা ঘটেছে। আমরা সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভোর হওয়ার কারণে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। আমরা সিসিটিভির ফুটেজ কালেক্ট করতে পারিনি। ভুক্তভোগীকে বলেছি। তিনি আমাদের সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে দেবেন। আমি একটা মামলার সাক্ষ্য দিতে ঢাকার বাইরে চলে এসেছি। ভুক্তভোগী ফুটেজ দিলেই আমরা সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো।

কেআর/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।