সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৭৩৪

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১১৪৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৮৮ জন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১৪৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৮৮জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭৩৪ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়েছে, ওয়াইন শুটারগান ১টি, দেশীয় একনলা বন্দুক ১টি, একে ৪৭ রাইফেল ১টি, ম্যাগজিন ২টি, গুলি ৫২ রাউন্ড, বন্দুকের কার্তুজ ২টি, বন্দুকের খালি কার্তুজ খোসা ১ টি, বার্মিচ চাকু ১টি, চাপাতি ৩টি।

