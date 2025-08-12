  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, আসামি ৫৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানা/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানা এলাকায় গভীর রাতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মিছিল থেকে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে মোট ৫৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে বন্দর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, স্থানীয় ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতির নেতৃত্বে মিছিল হয়েছে। তার নেতৃত্বে পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। হামলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা অংশ নেন। আমরা যাদের গ্রেফতার করেছি তাদের বেশিরভাগই লীগের সদস্য। অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টিম মাঠে আছে।

পুলিশ কর্মকর্তার বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলে ওসি আফতাব উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, তার অবস্থা উন্নতির দিকে। তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়েছে। মাথায় ১৫-১৬ সেলাই দিয়েছে। সে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

পুলিশ জানায়, গতরাত ২টার দিকে সল্টগোলা ক্রসিং ইশান মিস্ত্রি হাট সংলগ্ন সড়কে আওয়ামী লীগ মিছিল খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে এসআই আবু সাঈদ রানা মাথা ও হাতে গুরুতর জখম হন।

তাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

