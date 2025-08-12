ত্রয়োদশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় দেশীয় ৩৩১ সংস্থা

ত্রয়োদশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় দেশীয় ৩৩১ সংস্থা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে নিবন্ধনের জন্য ৩৩১টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা আবেদন করেছে নির্বাচন কমিশনে (ইসি)। ১০ আগস্ট পর্যন্ত এসব সংস্থা ইসিতে আবেদন করেছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, ১০ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৩১৮টি এবং বিকেল ৫টার পর ১৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদনে করে।
এর আগে ইসি জানায়, বিগত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নিবন্ধিত ৯৬টি স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন এরই মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়েছে। ‘নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫’ অনুসারে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনে আগ্রহী যোগ্যতা সম্পন্ন বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে ইসি। এরপর এসব সংস্থা আবেদন করে।
- আরও পড়ুন
- নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার: ড. ইউনূস
- জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আগে কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২০২৩ সালের নীতিমালা বাতিল ও তৎকালীন ৯৬টি পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করে নতুন নীতিমালা জারি করে নাসির উদ্দীন কমিশন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৯৬টি দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর নিবন্ধন বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামীতে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধিত করা হবে।
২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পর্যবেক্ষক নিবন্ধন প্রথা শুরু করে ইসি। সে সময় ১৩৮টি সংস্থা নিবন্ধন পেয়েছিল। ওই নির্বাচনে দেশি পর্যবেক্ষক ছিল এক লাখ ৫৯ হাজার ১১৩ জন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ২০১৪ সালে ৩৫টি সংস্থার ৮ হাজার ৮৭৪ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১৮টি নিবন্ধিত সংস্থার মধ্যে ৮১টি দেশি সংস্থার ২৫ হাজার ৯০০ জন পর্যবেক্ষক ভোট পর্যবেক্ষণ করেন। সর্বশেষ ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯৬টি নিবন্ধিত সংস্থার মধ্যে ৮০টির মতো সংস্থার ২০ হাজার ২৫৬ জন ভোট দেখেছেন।
এমওএস/কেএসআর/এএসএম