  2. জাতীয়

শব্দ ও বায়ুদূষণে দেশজুড়ে অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:০৩ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীসহ সারাদেশে শব্দদূষণ, কালো ধুয়া, বায়ুদূষণ এবং নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় রাজবাড়ী, কুড়িগ্রাম, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরে চারটি ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৬টি মামলায় ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ৩৩টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়।

এছাড়া যানবাহনের কালো ধুয়া নিয়ন্ত্রণে ঢাকার শ্যামলীতে একটি অভিযানে ছয়টি মামলায় ২৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুসারে কুড়িগ্রাম ও রাজধানীর আফতাবনগরে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণের দায়ে দুটি মামলায় ছয় হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে দূষণকারী সামগ্রী অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাশাপাশি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও ঢাকা মহানগরের চকবাজার ইমামগঞ্জ এলাকায় নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযানে দুটি মামলায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও ২০৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর জানিয়েছে, এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

