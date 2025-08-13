চাঁদা না দেওয়ায় চিকিৎসকের ওপর হামলা, সাহায্য চেয়ে ফেসবুকে ভিডিও

চাঁদা না দেওয়ায় চিকিৎসকের ওপর হামলা, সাহায্য চেয়ে ফেসবুকে ভিডিও
চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় এক চিকিৎসকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ফেসবুকে দেওয়া ৩৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচার আকুতি জানান তিনি।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাহাত্তরপুর নুর বেগম মসজিদের পাশে এ ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক কোনো কিছু নয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বিএনপিকর্মী চিকিৎসক ইকবালের কাছে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তার মুখ, মাথা ও হাতে আঘাত করে। আঘাতের কারণে তার চশমা ভেঙে যায়। মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।
জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই জায়গায় একটি জমি দখল করে নিতে ইকবাল হোসেনকে ফ্যাসিস্ট ট্যাগ দিয়ে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র হুমকি দিয়ে আসছিলেন। মঙ্গলবার একটি পক্ষের সঙ্গে ইকবাল হোসেনদের পরিবারের জমির সার্ভে ছিল। সরেজমিনে এদিন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আসেন। কিন্তু বারবার তাকে চাপ দিতে থাকে স্থানীয় বিএনপির একটি চক্র। একপর্যায়ে তারা চিকিৎসক ইকবাল হোসেনের কাছে চাঁদা দাবি করে। দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা তাকে মেরে আহত করে। এ সময় চিকিৎসক ইকবাল দৌড়ে আত্মরক্ষা করেন। সন্ত্রাসীরা তার হাত ও মাথায় আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি একটি ভবনের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।
ভিডিওতে চিকিৎসক ইকবাল হোসেন বলেন, বিএনপির সন্ত্রাসী হারুণসহ কয়েকজন চাঁদা না দেওয়ায় আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। তারা আমাকে হত্যা করতে চাই। আমি অবরুদ্ধ। আপনারা দ্রুত পুলিশ পাঠান।
চিকিৎসক ইকবাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ভাই আপনারা আসেন। আমাকে বাঁচান। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বিএনপির হারুণ, হুমায়ুনসহ ১০-১২ জন আমাকে মারতে চাই। আমি পালিয়ে একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাকলিয়া থানার ওসি ইখতিয়ার উদ্দিন জানান, প্রতিবেশীর সঙ্গে জমি সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি হয়েছে। এটি জমি সংক্রান্ত বিষয়। আমাদের একটি দল সেখানে আছে।
