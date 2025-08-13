  2. জাতীয়

জাতিসংঘের জলবায়ু উপদেষ্টা পরিষদে বাংলাদেশি ফারজানা ফারুক ঝুমু

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৪ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশের তরুণ জলবায়ু কর্মী ফারজানা ফারুক ঝুমু জাতিসংঘ মহাসচিবের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক যুব উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বুধবার (১৩ আগস্ট) জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে তৃতীয় দফার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ দফার কার্যক্রম আজ থেকে শুরু হয়েছে এবং এটি জাতিসংঘের ‘ইউথ ২০৩০ স্ট্র্যাটেজি’ ও ‘আওয়ার কমন অ্যাজেন্ডা’র অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন যুব ও জলবায়ু সংস্থা থেকে মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য থেকে এই পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন। তারা মহাসচিবকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাস্তবসম্মত ও ফলাফলকেন্দ্রিক পরামর্শ প্রদান করবেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তরুণদের কণ্ঠকে আরও শক্তিশালী করতে এবং বিশ্বজুড়ে সুশীল সমাজের কাজের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার প্রবণতার মধ্যে এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে ১৪-এ বৃদ্ধি করেছেন।

ফারজানা ফারুক ঝুমু বাংলাদেশের জলবায়ু আন্দোলনের একজন সক্রিয় কণ্ঠস্বর। তিনি ‘কাঠপেন্সিল’ নামে একটি উদ্যোগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, যা শিশুদের অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে থাকাকালীন জলবায়ু-প্রভাবিত অঞ্চলের শিশুদের দুর্দশা দেখে তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয় হন।

পরবর্তী সময় তিনি ‘ফ্রাইডেস ফর ফিউচার’ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও এলাকার সঙ্গে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ‘পিপলস ক্লাইমেট ডিপ্লোমেসি প্রোগ্রাম’-এর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করছেন। এই উদ্যোগটি তরুণ জলবায়ু কর্মীদের বৈশ্বিক আলোচনায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে।

ফারজানা পূর্বে ইউনিসেফ বাংলাদেশের যুব দূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২০২১ সালের জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (কপ২৬)-এ অংশগ্রহণ করেন।

