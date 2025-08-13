ড. ইউনূসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার সানওয়ে গ্রুপের চেয়ারমানের সাক্ষাৎ

ড. ইউনূসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার সানওয়ে গ্রুপের চেয়ারমানের সাক্ষাৎ
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মালয়েশিয়ার সানওয়ে গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান স্যার জেফ্রি চিয়া।
বুধবার (১৩ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে প্রধান উপদেষ্টা যে হোটেলে অবস্থান করছেন সেখানে তাদের মধ্যে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, সানওয়ে গ্রুপ মালয়েশিয়ার একটি প্রধান কনগ্লোমারেট এবং যাদের ব্যবসা সম্পত্তি, নির্মাণ, আতিথেয়তা, খুচরা বিক্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিস্তৃত।
