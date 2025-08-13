  2. জাতীয়

অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদে তিন জেলায় অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:৫৯ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
গ্যাস চুরি রোধে অবৈধ সংযোগ উচ্ছেদে ঢাকার কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (১৩ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।

তথ্য বিবরণী সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনায় মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঢাকার কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারে এ অবৈধ সংযোগ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে অবৈধভাবে নেওয়া সংযোগ উচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন ও বিপুল পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়।

সাভারের আশুলিয়া এলাকায় পরিচালিত অভিযানে দুটি মোবাইল কোর্ট মামলার মাধ্যমে মোট ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়। অভিযানে ইকো ড্রাই লন্ড্রি, এইচপি ডেনিম টেকনোলজি এবং গ্রিন লন্ড্রি নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানের ৩টি অবৈধ বাণিজ্যিক সংযোগ ও ৯টি মিটারবিহীন আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ঢাকেশ্বরী রোড ও জাঙ্গাল স্ট্যান্ড ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ৩০টি আবাসিক ও কিছু বাণিজ্যিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। জাঙ্গাল স্ট্যান্ড ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ৩টি মোবাইল কোর্ট মামলার মাধ্যমে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ঢাকার কেরানীগঞ্জের জিনজিরায় পরিচালিত অভিযানে তিনটি নামবিহীন অবৈধ কারখানার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভিযানে ৩টি বুস্টার, ২টি পাইপ বার্নার ও ২৬০ ফুট জিআই পাইপসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

এসব অভিযানের মাধ্যমে মোট ২১ লাখ ৬১ হাজার ১৯৯ টাকার গ্যাস চুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তথ্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়।

