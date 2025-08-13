ড. ইউনূসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী বুকহারির সাক্ষাৎ
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মালয়েশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী ও জাতীয় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রোটন এবং ইউটিলিটি ও অবকাঠামো কোম্পানি এমএমসি করপোরেশন বেরহাদের মালিক সাইয়েদ মখতার আল বুকহারি।
বুধবার (১৩ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে প্রধান উপদেষ্টা যে হোটেলে অবস্থান করছেন সেখানে তাদের মধ্যে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
