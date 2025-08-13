  2. জাতীয়

ড. ইউনূসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী বুকহারির সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও সাইয়েদ মখতার আল বুকহারি

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মালয়েশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী ও জাতীয় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রোটন এবং ইউটিলিটি ও অবকাঠামো কোম্পানি এমএমসি করপোরেশন বেরহাদের মালিক সাইয়েদ মখতার আল বুকহারি।

বুধবার (১৩ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে প্রধান উপদেষ্টা যে হোটেলে অবস্থান করছেন সেখানে তাদের মধ্যে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

