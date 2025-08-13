  2. জাতীয়

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিরপেক্ষভাবে প্রচারের অনুরোধ তথ্যসচিবের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিরপেক্ষভাবে প্রচারের অনুরোধ তথ্যসচিবের
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন তথ্যসচিব মাহবুবা ফারজানা

নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিরপেক্ষতার সঙ্গে প্রচার করতে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানিয়েছেন‌ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় এ অনুরোধ জানান তিনি।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্বাচনের সময় মন্ত্রণালয় কাজ করবে।

নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিরপেক্ষতার সঙ্গে প্রচার করতে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রচার কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে।

মাহবুবা ফারজানা বলেন, তথ্য অধিদফতর এবং মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের নীতি, কার্যক্রম, উন্নয়ন উদ্যোগ ও সাফল্য প্রচারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

জনসংযোগ কর্মকর্তাদের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, জনসংযোগ কর্মকর্তারা তাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছেন। কোনো মন্ত্রণালয় থেকে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে না। এটি ইতিবাচক দিক।

প্রচার কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দৃশ্যমান করতে হবে। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভিডিও তৈরি এবং প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণে তিনি জনসংযোগ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

মাহবুবা ফারজানা বলেন, সরকারের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছাতে হবে। পাশাপাশি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

গুজব ও অপতথ্যের ব্যাপকতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধ করা বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রচারের ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধান তথ্য অফিসারের সঙ্গে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। এর পাশাপাশি গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গেও জনসংযোগ কর্মকর্তাদের যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

জনসংযোগ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, উপদেষ্টাদের কার্যক্রম প্রচারের পাশাপাশি আপনারা মন্ত্রণালয়ের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রচারের উদ্যোগ নেবেন।

সভাপতির বক্তৃতায় তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার মো. নিজামূল কবীর বলেন, রাজনৈতিক সরকারের প্রচারের প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান সরকারের প্রচারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তথ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত জনসংযোগ কর্মকর্তারা কাজ করছে।

সরকারের কার্যক্রম জনগণের নিকট দৃশ্যমান করতে তিনি তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তাসহ জনসংযোগ কর্মকর্তাদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

তথ্য অধিদফতর আয়োজিত এই আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় কয়েকজন জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব সীমাবদ্ধতাগুলো সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আরএমএম/এমএএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।