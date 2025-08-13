ক্যানভা গ্রুপের একক আবাসন মেলার উদ্বোধন
ক্যানভা গ্রুপের একক আবাসন মেলার উদ্বোধন হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) থেকে গুলশান করপোরেট অফিসে ৪ দিনব্যাপী এই মেলা শুরু হয়ে আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত মেলা চলবে।
কোম্পানির পরিচালক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে কেক কেটে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে এ মেলার উদ্বোধন করেন।
আয়োজকরা জানান, মেলায় প্লট বুকিং এ থাকছে ইনস্ট্যান্ট ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্টসহ নানা সুযোগ সুবিধা।
মেলা নিয়ে গ্রুপের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. মাসুম বিল্লাহ শামীম বলেন, ক্যানভা গ্রুপ সবসময় মানব কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে, নিরাপদ আবাসন সেবার লক্ষ্যে আমরা পূর্বাচল এবং ঢাকা মাওয়া রোড সংলগ্ন মোট ৩টি আবাসন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি।
খুব শিগগিরই আমরা গ্রাহকদের জন্য ডেভেলপার প্রকল্প চালু করবো। ক্যানভা গ্রুপের ওপর আস্থা রাখার জন্য সব গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
