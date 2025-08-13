  2. জাতীয়

১০ লাখ গাছ লাগিয়ে গ্রিন চট্টগ্রাম গড়বো: মেয়র শাহাদাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, পরিবেশ রক্ষায় ১০ লাখ গাছ লাগাবো এবং গ্রিন চট্টগ্রাম গড়বো। তিনি বলেন, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন দিয়ে ও কার্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ করে গাছ আমাদের বেঁচে থাকার পথ সুগম করে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) নগরীর লালদিঘী মাঠে সাতদিনব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মেলায় ৬১টি স্টলে মিলছে রং-বেরঙের গাছ। মেলা চলবে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বৃক্ষরোপণ একটি সওয়াবের কাজ—যতদিন গাছ বেঁচে থাকবে, ততদিন আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।

তিনি শিক্ষার্থীদের গাছ লাগানো ও পরিচর্যার গুরুত্ব বোঝান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মেয়র স্মৃতিচারণ করে বলেন, একসময় বাংলাদেশ ছিল বনভূমি ও সবুজ গাছে ভরপুর। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত দখল, পাহাড় উজাড় ও বন ধ্বংসের কারণে সবুজ আচ্ছাদন কমে গেছে। তাই সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃক্ষরোপণে অংশ নিতে হবে।

তিনি শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগর পরিবেশ তৈরিতে সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর জোর দেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, জানালা দিয়ে বা রাস্তার বাইরে ময়লা ফেলার পরিবর্তে ঝুড়িতে ফেলতে হবে, এতে নালা ভরাট হবে না এবং পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ও সকালে দাঁত ব্রাশ করা, সকালের নাশতা খাওয়া শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক। শিক্ষার্থীরা সততার সঙ্গে কাজ করতে এবং বিপদে থাকা বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে শিখবে।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, নগর পরিকল্পনাবিদ আবদুল্লাহ আল ওমরসহ চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধান এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

