প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের তাগিদ তথ্য উপদেষ্টার

প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের তাগিদ তথ্য উপদেষ্টার
ঢাকায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই) পরিদর্শন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম।
বুধবার (১৩ আগস্ট) পরিদর্শনকালে তিনি প্রতিষ্ঠান দুটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে মতবিনিময় করেন।
এসময় উপদেষ্টা বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করতে হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নেও কাজ করতে হবে।
এসময় তিনি বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত সাংবাদিক ও আহত শিক্ষার্থীদের জন্য সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।
উপদেষ্টা আরও বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করতে কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে।
তিনি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।
পরিদর্শন ও মতবিনিময়কালে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/জেডএইচ/