  2. জাতীয়

তিন দিনব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ফেয়ার উদ্বোধন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩২ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
হজ ও ওমরাহ ফেয়ার উদ্বোধন করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ফেয়ারের উদ্বোধন করা হয়েছে। হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) আয়োজিত এই ফেয়ার চলবে আগামী শনিবার (১৬ আগস্ট) পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন এই হজ ও ওমরাহ ফেয়ার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে হাব সমন্বয় করে কাজ করছে। এ কারণে গত হজের মৌসুমে কোনো হজ যাত্রী অভিযোগ করেননি। ২০২৬ সালে হজ সুষ্ঠু করতে মন্ত্রণালয় বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের হাজিরা সৌদি আরবের খাবার খেতে অভ্যস্ত নয়। আমরা সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাবো যেন বাংলাদেশের মানুষ যেসব খায় বা অভ্যস্ত তা যেন তারা সরবরাহ করে। মিনা, মুজদালিফা, আরাফার ময়দানে পানি সংকট রয়েছে। সেখানে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ওজু করতে হয়েছে। মিনায় ঘুমানোর জন্য যেসব বিছানা দেওয়া হয় সেগুলোতে চিত হয়ে ঘুমানোর উপায় থাকে না। এর বাইরে আরও যত ধরনের সমস্যা হয় সেগুলো আমাদের জানালে আমরা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সমাধানের চেষ্টা করবো।

হাবের মহাসচিব ফরিদ আহমেদ বলেন, এই মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন হজ এজেন্সির প্যাকেজ যাচাই-বাছাই করে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব ছাড়াই সরাসরি হজ এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা। সেই সঙ্গে প্যাকেজে মিলবে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়।

তিনি বলেন, ২০২৬ সালের হজ রোডম্যাপ অনুযায়ী- বাধ্যতামূলক ক্যাটারিং সার্ভিস, মুয়াল্লিমের মাধ্যমে বাড়ি ভাড়ার নিয়ম কার্যকর হলে হাজিদের কষ্ট ও ব্যয় বাড়ার শঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয় সৌদি আরবকে চিঠি দিয়েছে। এখন জবাবের অপেক্ষায় আছি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাবের সভাপতি সৈয়দ গোলাম সরওয়ারসহ কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

