সিসা লাউঞ্জে বন্ধুর চাকুর আঘাতে প্রাণ গেলো যুবকের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর বনানীর একটি সিসা লাউঞ্জে বন্ধুর চাকুর আঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বী (৩১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মুন্না পলাতক। অভিযোগ রয়েছে, তারা প্রায়ই ওই সিসা লাউঞ্জে যেতেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বনানীর ১১ নম্বর রোডে অবস্থিত ‘৩২ ডিগ্রি’ নামক সিসা লাউঞ্জে এ ঘটনা ঘটে।

বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সরোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে সিসা লাউঞ্জের দুই তলার সিঁড়িতে রাব্বীকে চাকু দিয়ে আঘাত করেন মুন্না। পরে রাব্বীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর থেকে মুন্না পলাতক। তাকে আটকে অভিযান চলছে।

