কর্তৃত্ববাদী শক্তির সহযোগীদের রক্ষার জন্য নুরের ওপর হামলা: ইউটিএল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
কর্তৃত্ববাদী শক্তির সহযোগীদের রক্ষার জন্য নুরের ওপর হামলা: ইউটিএল

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)।

শনিবার (৩০ আগস্ট) ইউটিএল এর প্রচার টিমের সদস্য মুহাম্মদ শামসুজ্জামানের সই করা এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানায় সংগঠনটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, নুরের ওপর এ ধরনের হামলা শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের লক্ষ্য করে নয় বরং এটি দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মত প্রকাশের অধিকার ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার ওপর আঘাত। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ববাদী শক্তির সহযোগীদের রক্ষার জন্য পরিকল্পিত হামলা। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের সময় যে গুম, খুন, নির্যাতন, ভোটাধিকার হরণের সংস্কৃতি চালু হয়েছিল সেই ধারাবাহিকতায় এই আক্রমণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত।

এ হামলায় প্রকৃত দোষীদের বিচারের দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারী ও দায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে আহতদের যথাযথ চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

