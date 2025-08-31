দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার: ইসি সচিব
দেশে ভোটার তালিকায় মোট অন্তর্ভুক্ত আছেন ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪২ জন। ১ হাজার ৩৮ জনকে মৃত্যুজনিত কারণে কর্তন করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এসব তথ্য জানান।
সচিব বলেন, চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মোট ভোটারের মধ্যে নারী ভোটার ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ এবং পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৩০ জন।
