শৈলকুপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো ভ্যানচালকের

শৈলকুপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো ভ্যানচালকের
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মিঠু হোসেন (৩০) নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। ঘরের টিন মেরামত করার সময় অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত মিঠু হোসন ওই এলাকার কেরামত শাহার ছেলে। পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় ভ্যানচালক মিঠু হোসেন নিজ বসতঘরের বেড়ার টিন মেরামত করছিলেন। এ সময় তিনি অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।
শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাশেদ আল মামুন জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মিঠু হোসেনের মৃত্যু হয়।
শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পারিবারিকভাবে মরদেহ দাফন করা হবে।
