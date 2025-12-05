চিড়িয়াখানায় খাঁচা থেকে বের হয়ে গেছে সিংহী

চিড়িয়াখানায় খাঁচা থেকে বের হয়ে গেছে সিংহী
রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে একটি সিংহী বের হয়ে গেছে। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিড়িয়াখানার লায়ন মাঠ এলাকার একটি খাঁচা থেকে সিংহীটি বেরিয়ে যায়। তবে খাঁচার সামনে থাকা উঁচু বেস্টনির কারণে সিংহীটি লোকালয়ে যেতে পারেনি।
নাম প্রকাশ করার না করার শর্তে চিড়িয়াখানার একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘চিড়িয়াখানার লায়ন মাঠ এলাকার খাঁচা থেকে সিংহীটি বেরিয়ে যায়। হয়তো খাঁচার কেচি গেট বা তালা খোলা ছিল। কিন্তু সিংহীটি লোকালয়ে আসেনি। যে জায়গায় সিংহীটি রয়েছে, সেখানে দর্শনার্থী প্রবেশ করে না।’
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সিংহীটিকে অচেতন করা হয়।
জাতীয় চিড়িয়াখানার উপ-পরিচালক মানছুরা হাছিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘চিড়িয়াখানায় যতগুলো মাংসাশী প্রাণী রয়েছে সেগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে দুটি করে খাঁচা থাকে। সিংহের ক্ষেত্রেও দুটি খাঁচা রয়েছে। এই সিংহীটি প্রথম খাঁচা থেকে বের হয়ে দ্বিতীয় খাঁচার ভেতরে অবস্থান করছে।’
নাম প্রকাশ করার না করার শর্তে চিড়িয়াখানার একজন কর্মকর্তা জানান, যে সিংহীটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো সেটির নাম ‘ডেইজি’। এরই মধ্যে সিংহীটিকে ফের খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে।
ইএইচটি/এমএমকে