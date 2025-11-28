  2. জাতীয়

গাইবান্ধা–৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল

প্রকাশিত: ০২:৫৬ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধা–৪ (গোবিন্দগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামীম কায়সার লিংকনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে স্থানীয় বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা ফের মশাল মিছিল করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার শাখাহার ও রাজাহার ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে শহরগচি কলেজ মাঠ থেকে একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ফেসকে ভাটপাড়া এবং ইসলামপুর রোড হয়ে আবার কলেজ মাঠে এসে শেষ হয়।

মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা হাতে জ্বালানো মশাল নিয়ে লিংকনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

পরে কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, বিগত আন্দোলন–সংগ্রামের কোনো পর্যায়েই শামীম কায়সার লিংকন সক্রিয় ছিলেন না। দীর্ঘ ১৮–১৯ বছর ঢাকা ও মালয়েশিয়ায় অবস্থান করায় স্থানীয় নেতাকর্মীদের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য নন বলেও বক্তারা দাবি করেন।

তারা আরও বলেন, ‘জনবিচ্ছিন্ন ও সংস্কারপন্থি’ লিংকনকে মনোনয়ন দিলে আসনটি হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নেতাকর্মীদের দাবি, জনপ্রিয়তা, ত্যাগ ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ফারুক কবির আহমেদই এ আসনের যোগ্য প্রার্থী।

বিএনপি নেতা সালাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন যুবনেতা মন্টু মিয়া, সুশান্ত রায়, রজাহার ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব হান্নান মাস্টার ওয়াসিম, বিএনপি নেতা হান্নান, বেলালসহ আরও অনেকে।

কেন্দ্র থেকে গাইবান্ধা–৪ আসনে শামীম কায়সার লিংকনকে প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই গোবিন্দগঞ্জের নেতাকর্মীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। গত এক সপ্তাহ ধরে উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিক্ষোভ, মানববন্ধন ও মশাল মিছিল অব্যাহত রয়েছে।

গত ২৪ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসনের কাছে লিখিত আবেদন দিয়ে শামীম কায়সার লিংকনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি জানান মনোনয়নবঞ্চিত গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফারুক আহম্মেদ, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ফারুক কবির আহমেদসহ ছয় নেতা।

