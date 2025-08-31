  2. জাতীয়

চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত: মেয়র শাহাদাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

রোববার (৩১ আগস্ট) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে গিয়ে তিনি এই দাবি জানান।

চসিক মেয়র বলেন, শিক্ষাঙ্গনে এমন সহিংসতা কখনই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলা দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া জরুরি, যেন প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা যায়। শিক্ষার পরিবেশ অশান্ত করে যারা সহিংসতা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বারবার সহিংসতার ঘটনা ঘটলে তা শুধু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নয়, পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকার ও প্রশাসনকে অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

এসময় ড‍্যাব চমেক শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. জসিম উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. তমিজ উদ্দীন আহমেদ মানিক, মহানগর শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আব্বাস উদ্দিন, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নসরুল কদির, মহানগর বিএনপির সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. এস এম সারোয়ার আলম, চমেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. ইলিয়াছ চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, কোতয়ালি থানার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, চবি ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শহিদ, চকবাজার থানা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন আলো, চকবাজার ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

