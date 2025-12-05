গণতন্ত্রের জন্য খালেদা জিয়ার ত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা: দীপ্তি

গণতন্ত্রের জন্য খালেদা জিয়ার ত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা: দীপ্তি
চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি বলেছেন, মানবতার জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য খালেদা জিয়ার ত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা। আমরা তার সুস্থতা কামনা করি।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) নগরীর হালিশহর এল ব্লক মসজিদুল সালাম জামে মসজিদ ময়দানে জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল হালিশহর ও ডবলমুরিং থানার যৌথ উদ্যোগে বিশেষ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এ দোয়ার আয়োজন করা হয়।
মোশাররফ হোসেন দীপ্তি বলেন, শেখ হাসিনার নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় হয়রানি ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভয়াবহতার মাঝেও খালেদা জিয়া দৃঢ় মনোবল ও আপসহীন অবস্থান ধরে রেখেছেন, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
মহানগর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শরিফুল ইসলাম তুহিনের সভাপতিত্বে ও নগর যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফজলুল হক সুমনের সঞ্চালনায় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এতে অংশ নেন।
দোয়া মাহফিলে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।
এমআরএএইচ/এমকেআর