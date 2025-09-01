  2. জাতীয়

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলা

৩৫ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিতে আদালতে অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২৫ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩৫ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিতে আদালতে অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন
প্রতীকী ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত সর্বমোট ৩৫ ব্যক্তিকে দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এসব তথ্য জানান।

পোস্টে প্রেস সচিব উল্লেখ করেন, ৩৫ জনের মধ্যে ঢাকা জেলায় ৪ জন, আরএমপির ৮ জন, ডিএমপির ৪ জন, গাজীপুর জেলার ১ জন এবং কুড়িগ্রাম জেলার ১৮ জন রয়েছেন।

jagonews24.com

তিনি আরও জানান, ফৌজদারি কার্যবিধি (ক্রিমিনাল কোর্ট প্রসিডিউর বা সিআরপিসি) এর ১৭৩এ অনুযায়ী‌ এ অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

পোস্টে বলা হয়, এছাড়া আরও ১১৬ জনকে অব্যাহতি দিতে রিপোর্ট দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তাদের মধ্যে ডিএমপিতে ১০৩ জন ও গাজীপুরের ১জন, ঠাকুরগাঁওয়ের ৩ জন ও ঢাকা জেলার ৯ জনের বিষয়ে রিপোর্ট দাখিলের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

এমইউ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।