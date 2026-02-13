গাজীপুর-৪ আসনে বিজয়ী সালাহউদ্দিন আইউবী

গাজীপুর-৪ আসনে বিজয়ী সালাহউদ্দিন আইউবী
এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও ১১ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী সালাহউদ্দিন আইউবী বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, মোট ১২২টি ভোটকেন্দ্রের সবগুলোর ফলাফল প্রকাশের পর সালাহউদ্দিন আইউবী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৯ হাজার ৪০৭ ভোট পান, আর ধানের শীষ প্রতীকে রিয়াজুল হান্নান পান ৯০ হাজার ১৬০ ভোট। দুই প্রধান প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান দাঁড়ায় ৯ হাজার ২৪৭ ভোট।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এ আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ২৫ হাজার ৫৫৬ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮১ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা মোট ভোটারের ৫৮ দশমিক ২ শতাংশ। এবারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। প্রধান দুই দলের প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তীব্র, যা ভোটের ব্যবধানেও প্রতিফলিত হয়েছে।
অন্য প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মানবেন্দ্র দেব কোনো ভোট পাননি। জাতীয় পার্টির এনামুল কবির লাঙ্গল প্রতীকে পান ৬ ভোট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মনির হোসাইন আম প্রতীকে পান ২ ভোট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. কাজিম উদ্দিন হাতপাখা প্রতীকে পান ৫ ভোট, আমজনতার দলের মোঃ জাকির হোসেন প্রজাপতি প্রতীকে কোনো ভোট পাননি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ শফিউল্লাহ ফুটবল প্রতীকে পান ১ ভোট।
ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা এলাকায় আনন্দ মিছিল বের করেন। তবে সার্বিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে ছিল। গাজীপুর-৪ আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নির্বাচনী ফলাফল ঘিরে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। নির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আইউবী শিগগিরই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
তৌফিক সুলতান/জেএস