  2. জাতীয়

ঢাকা-১৫ আসনে জয়ী জামায়াত আমির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১১ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

ঢাকা-১৫ আসনের সবগুলো কেন্দ্রের ফলাফলে জয় পেয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে এ আসনে ৮৫ হাজার ১৩১ ভোট পেয়েছেন তিনি।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৫১৭ ভোট। ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী এই তথ্য জানান। 

এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬১৬, নারী ভোটার ১ লাখ ৭২ হাজার ৯৮ এবং তৃতীয় লিঙ্গের চারজন ভোটার। এ আসনে মোট কেন্দ্র ১২৭। এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সারা দেশের ৪২ হাজার ৭৭৯টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটযুদ্ধ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৪টায়। এই আসনে ৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে 

