আজকের আবহাওয়া: আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে/ফাইল ছবি

ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা আংশিক কমতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, আকাশ মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

পাশাপাশি দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা হালকা কমতে পারে।

এদিকে সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৩ শতাংশ।

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ১৪ মিনিট। আগামীকালের সূর্যোদয় ভোর ৫টা ৪১ মিনিট।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও আশপাশে ২১ মিলিমিটার অর্থাৎ মাঝারি বেগে বৃষ্টি হয়েছে।

