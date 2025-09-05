নুরা পাগলার কবর অবমাননার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সরকার
গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে নুরা পাগলার কবর অবমাননা এবং মরদেহে আগুন দেওয়ার ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ অমানবিক ও জঘন্য কাজ আমাদের মূল্যবোধ, আইন এবং ন্যায়ভিত্তিক ও সভ্য সমাজের মূল কাঠামোর ওপর সরাসরি আঘাত বলে সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সরকারি এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সরকারি বিবৃতির বরাত দিয়ে জানান ,এ ধরনের বর্বরোচিত কাজ কোনো অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জীবিত কিংবা মৃত- প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।
বিবৃতিতে বলা হয়,আমরা জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দায়মুক্ত নয়। দোষীরা যেন তাদের কাজের পরিণতি ভোগ করে সেজন্য দ্রুত ও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সরকারি বিবৃতিতে দেশের সব নাগরিকদের প্রতি ঘৃণা প্রত্যাখান, সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও মানবতার নীতিগুলোকে ধারণ করার আহ্বান জানানো হয়।
