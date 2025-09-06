  2. জাতীয়

তুরাগ নদীর ১৭ কিলোমিটার ড্রেজিংয়ে অর্থ দেবে বিশ্বব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তুরাগ নদীর ১৭ কিলোমিটার ড্রেজিং করার জন্য বিশ্বব্যাংক অর্থ দেবে। আগামী নভেম্বর বা ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘ঢাকার জলাধার পুনঃরুদ্ধার: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক নগর সংলাপে এ কথা জানান তিনি। নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম এ সংলাপের আয়োজন করে।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, মূল্যবোধের জায়গায় আমরা কাজ শুরু করেছি। ২০১৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কোনো সুরক্ষা আদেশ দেওয়া হয়নি। আমি এসে হাওর সুরক্ষা আদেশ দিলাম। শেষ পর্যন্ত নদীর তালিকাও তৈরি করতে পেরেছি।

তিনি আরও বলেন, ‘বাঁকখালী নদীর দুই পাশের দখল উচ্ছেদের পরিকল্পনা ছিল পাঁচদিন। কিন্তু করা গেছে তিনদিন। যতই বাধা থাকুক আমরা এ নদী রক্ষা করবোই। আঁড়িয়াল, চলন ও বেলাই বিল ভরাট থামাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।’

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাজেট বাড়িয়ে চার কোটি টাকা করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গবেষকদের এবার একটি কাজ হবে ঝুঁকিপূর্ণ নদীগুলোর তালিকা চূড়ান্ত করা।’

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ঢাকার জেলা প্রশাসককে ৪০টি পুকুর উদ্ধারে একটি বাজেট দেওয়া হয়েছে। শিগগির কাজ শুরু হবে।’

