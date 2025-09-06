  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে জামায়াত নেতার শরবত বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মুরাদপুর সংলগ্ন শোলক বহরে শরবত বিতরণ করেন জামায়াত নেতা আবু নাছের

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে চট্টগ্রামের ৫৪তম জশনে জুলুসে আগত মানুষের মধ্যে শরবত বিতরণ করেছেন জামায়াত নেতা ডা. মো. আবু নাছের। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মুরাদপুর সংলগ্ন শোলক বহরের একটি সড়কে শরবত বিতরণ করেন তিনি। কর্মীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের হাতে শরবত তুলে দেন তিনি।

এসময় তার ছবি সংবলিত ব্যানার টানানো হয়, যেখানে জশনে জুলুসের সফলতা কামনা করা হয়। শরবত বিতরণের কয়েকটি ভিডিও ডা. আবু নাছের তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজেও প্রকাশ করেছেন।

জুলুসে অংশ নেওয়া কয়েকজন মুসল্লি বলেন, জামায়াতের সঙ্গে আমাদের আকিদাগত পার্থক্য আছে। তারা সাধারণত জশনে জুলুস পালন করে না। তারপরও একজন জামায়াত নেতাকে এখানে শরবত বিতরণ করতে দেখে আমাদের ভালো লেগেছে। এটিকে আমরা গ্রহণ করছি।

আরেকজন বলেন, রাজনীতি যাই হোক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষের পাশে দাঁড়ানো সবসময় প্রশংসার দাবি রাখে। তীব্র গরমে শরবত খেয়ে আমরা অনেক স্বস্তি পেলাম।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. নাছেরের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

জানা গেছে, প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার উদ্যোগে চট্টগ্রামে দেশের সবচেয়ে বড় জশনে জুলুস হয়। অসংখ্য মানুষ এতে অংশ নেন।

