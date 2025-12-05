  2. খেলাধুলা

৩ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মেয়েদের উল্লাস

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের বোলিং তোপে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের মেয়েরা সংগ্রহ করে মাত্র ৮০ রান। তবে এই লক্ষ্য তাড়া করে স্বাগতিকরা জিততে পারবে কিনা সেটি নিয়ে ছিল সন্দেহ। কেননা, প্রথম ম্যাচে ৮৯ রানের লক্ষ্য টপকাতে পারেনি বাংলাদেশ।

তবে আজ (৫ ডিসেম্বর) কক্সবাজারে ৩ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্বাগতিক মেয়েরা। পাকিস্তানের বোলাররা চেপে ধরলেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন সাজিদা আক্তার ১৩ রানে অপরাজিত থেকে।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৪ রানের উদ্বোধনী জুটি পায় বাংলাদেশ। অরিত্রি মণ্ডল ৮ বলে করেন ২ রান। সেই চাপাল সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে ২৭ রানের জুটি গড়েন সুমাইয়া আক্তার ও অচেনা জান্নাত।

৯ রান করে অচেনা জান্নাত সাজঘরে ফিরলে ভেঙে যায় সেই জুটি। এরপর দ্রুত আরও দুটি উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৪ উইকেট হারিয়ে বসে ৩৬ রানেই।

আরও ২৭ রানের জুটিতে বাংলাদেশ লক্ষ্যের কাছে ছুটতে থাকে। কিন্তু ৩ বলের ব্যবধানে ৯ রান করা ফারজানা ইয়াসমিন সর্বোচ্চ ৩২ রান করা সুমাইয়া আক্তারের বিদায়ে ৬৩ রানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৭০ রানে বিদায় নেন হাবিবাও।

জেগে যায় আবারও পরাজয়ের শঙ্কা। তবে সেটি দূর করেন সাদিয়া আক্তার। পরপর দুই বলে দুটি চার হাঁকিয়ে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যান বাংলাদেশকে।

১০ বলে ১৩ রান করে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। ৩ উইকেটের জয়ে সিরিজ এখন

আইএন

