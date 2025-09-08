ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন ডিজি ফারুক আহম্মেদ
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহম্মেদ। তাকে প্রেষণে এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
সর্বশেষ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন গ্রেড-১ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলীম আখতার খান। তিনি অবসরে যাওয়ার পর ডিজির পদ খালি রয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ।
