ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন ডিজি ফারুক আহম্মেদ

প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন ডিজি ফারুক আহম্মেদ
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক ফারুক আহম্মেদ

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহম্মেদ। তাকে প্রেষণে এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সর্বশেষ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন গ্রেড-১ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলীম আখতার খান। তিনি অবসরে যাওয়ার পর ডিজির পদ খালি রয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাসান আরিফ।

