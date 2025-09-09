হাসপাতালে ড. কামাল হোসেন
সংবিধান প্রণেতা ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী এবং গণফোরামের ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ছাড়াও শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে তিনি রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী জাগো নিউজকে এমন তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, কামাল হোসেনকে গত রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার ইউরিনের সমস্যা রয়েছে। এখন আগের চেয়ে একটু ভালো আছেন। ড. কামাল হোসেনের জন্য আইনজীবী ও দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী।
এফএইচ/এএমএ/এএসএম