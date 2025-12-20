  2. জাতীয়

ময়মনসিংহে হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ১০

বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনকে র‍্যাপিড অ‍্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. লিমন সরকার (১৯), মো. তারেক হোসেন (১৯), মো. মানিক মিয়া (২০), মো. এরশাদ আলী (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮) ও মো. মিরাজ হোসেন আকন (৪৬)। পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. আজমল হাসান সগীর (২৬), মো. শাহিন মিয়া (১৯) এবং মো. নাজমুল।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

