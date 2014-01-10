ওসমান হাদির জানাজা-দাফন শৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ডিএমপির কৃতজ্ঞতা

ওসমান হাদির জানাজা-দাফন শৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ডিএমপির কৃতজ্ঞতা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির জানাজা ও দাফন কার্যক্রম সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। শনিবার (২০ডিসেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কৃতজ্ঞতা জানান।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, শরিফ ওসমান হাদির জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শনিবার ধর্মীয় আচার ও আবেগঘন পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন হয়। স্মরণ কালের অন্যতম বৃহত্তম এই জানাজায় বিপুল লোকসমাগম হয়। শরীফ ওসমান হাদির জানাজায় এত লোকের উপস্থিতি তার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের আবেগ ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।
এই বিপুল লোকসমাগম কেন্দ্র করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ১০০০ বডি ওর্ন ক্যামেরাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন করে। যার ফলে সুশৃঙ্খল ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়।
এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার বাহিনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের প্রতি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই ঐতিহাসিক জানাজা ও দাফন কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
